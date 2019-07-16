شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل ارتفاعاته إلى 1415 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:33 مساءً, 16 يوليو 2019 م المناطق - الرياض صعد سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1415.19 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 % إلى 1416.60 دولاراً أمريكياً.

وشكل ذلك الصعود الطفيف استقراراً لأسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة بنسبة 0.2 % إلى 15.35 دولاراً أمريكياً وسعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.3 % إلى 1562.99 دولاراً أمريكياً فيما ارتفع سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.2% إلى 841.21 دولاراً أمريكياً.

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