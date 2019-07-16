رابيدان الأميركية: الصراع في الخليج سيجعل أسعار النفط متقلبة

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

توقعت رابيدان الأمريكية للاستشارات أن تقفز أسعار النفط في البداية بين 15 و20 دولارًا للبرميل، إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حالما تتدخل القوات الأمريكية.

جاء ذلك في إطار تحليل رابيدان الأمريكية للتصورات المحتملة حال توقف تدفق النفط جراء الصراع الحادث في المنطفة.

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وأوضحت رابيدان إنرجي جروب أن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف (‭‭M‬‬) مما يشير إلى عمليات بيع أولية، قد تكون متسرعة، ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى.

وأضافت رابيدان أن حدوث اضطراب في المضيق سيستمر على الأرجح لفترة أطول مما تعتقد السوق، إذ تملك إيران الوسائل لشن هجمات متقطعة، لكن مستمرة، على الملاحة في الخليج بما قد يعرقل نقل النفط “لعدة أسابيع إن لم يكن أكثر”، مؤكدة أن توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارًا للبرميل، و”إلى رقم من ثلاث خانات” إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 66.50 دولار.

الدراسة أظهرت أنه فور انتهاء الصراع ستنزل الأسعار بوتيرة متواضعة، لكن مع استمرار علاوة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر، مشيرة إلى أن حدوث صراع عنيف ربما يحمل طهران وواشنطن على التفاوض، وفي تلك الحالة قد تتراجع الأسعار لما دون مستويات ما قبل الاضطرابات، بسبب احتمال عودة ملايين البراميل من النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات إلى السوق.