الان تتابع 5 مليارات دولار تجنيها إيران من تصدير الطاقة للعراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:
قال أمين عام الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني إن وفدا من البنك المركزي الإيراني سيتوجه للعراق بهدف بحث إمكانية شراء السلع عبر السيولة المحققة من خلال تصدير الكهرباء والغاز لهذا البلد المجاور.
وأوضح “حسيني”، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن إيران ستجني عوائد مالية تقدر بنحو 5 مليارات دولار من تصدير الغاز والكهرباء للعراق هذا العام.
من جهة ثانية، أكد “حسيني” استئناف تنفيذ المشاريع الهندسية مثل بناء ستاد وشبكة المياه والصرف الصحي بمدينة الناصرية، فضلا عن المشاريع الإسكانية التي توقفت بسب تنظيم داعش الإرهابي وبسبب شح الموارد المالية.
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