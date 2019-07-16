شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تنظم مؤتمراً لمناقشة بدائل تمويل مشروعات الطاقة إبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، اجتماعًا لمناقشة تنظيم احتفالية كبرى لتكريم وزراء التخطيط السابقين نوفمبر المقبل، وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على إصدار أول وثيقة للخطة بالمعهد القومي للتخطيط، كما قرر مجلس إدارة المعهد إطلاق مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة أبريل 2020.

ويهدف إنشاء مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة، إلى مناقشة استراتيجية الدولة للطاقة، وعرض بدائل تمويل مشروعات الطاقة، وذلك فى إطار السعى لدراسة مستقبل قطاع الطاقـة في مصر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بســبب التقنيات المستحدثة وتأثيرها على حجم الطلب على الطاقـة، وكذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصرى ككل وأثره على تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أنه فى إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، تم وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة باعتباره على رأس الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية مع استيعاب متطلبات الطاقة المتجددة والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

ولفتت إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حالياً إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حالياً إلى 14%.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن المؤتمر سيناقش حوكمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية الاستثمار في هذا النوع من الطاقة، خاصة فى ظل الوضع الحالى لإنتاج واستهلاك الطاقة فى مصر وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والسكانى، ومن ثم تزايد الطلب المحلى على الطاقة، وارتفاع تكلفة إنتاجها مع ارتفاع الأسعار العالمية لمصادرها التقليدية، ومحدودية المتاح منها محليًا.

وتم التنويه إلى عزم المعهد تنظيم مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة، خلال يومي 11، 12 أبريل من العام المقبل.

وفي السياق ذاته، يشار إلى أن معهد التخطيط القومي قد أصدر دراسة بعنوان "الطاقة المتجددة بين نتائج وابتكارات البحث العلمى والتطبيق الميدانى في الريف المصري" ونشرت بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي "تعزيز الزراعة المستدامة" المنعقد في 20 -21 أبريل 2019.

وأوضحت الدراسة، أنه مع وجود النقص في الوقود الأحفوري، والوفرة الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، كان الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، والتوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية.