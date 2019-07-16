شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى الصناعة والمواد الأساسية. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً عدد 0.190 نقطة ليصل إلى مستوى 6102.62 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً عدد 3.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6727.29 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً عدد 1.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4880.48 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 129.4 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتى عبر 4941 صفقة. Advertisements وصعد قطاعين ببورصة الكويت وهما الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.76%، 0.52%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%. وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.13%، تليه أسمنت أبيض بنسبة 7.94%، ثم منشآت بنسبة 7.50%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.60% ثم تجارة بنسبة 9.88%، ثم يوباك بنسبة 9.84%.

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