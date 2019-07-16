شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرة عدد 19.41 نقطة، لتصل إلى مستوى 10575.78 نقطة.

وجرى التداول، بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 21 مليون سهم بقيمة 81.9 مليون ريال قطرى عبر 2074 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقرت 3 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، تلاه قطاعى الصناعات والنقل بنسبة 0.057%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.