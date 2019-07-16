الاقتصاد

ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بسهم ألومنيوم البحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1534.15 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الصناعة والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات مليون سهم، بقيمة قدرها 148 ألف دينار  بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

 

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