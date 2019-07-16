شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 4.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2720.19 نقطة.

وبلغت أحجام التداول ببورصة دبى بمستهل تعاملات اليوم 92.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1386 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 6 أ سهم.

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وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.45%، ثم سهم أملاك للتمويل بنسبة 2.81%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.51%، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 0.93%.