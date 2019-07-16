تعرف على فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

الموجز قامت الشركة المصرية للاتصالات،بإصدار فاتورة التليفون الأرضي، لشهر يوليو 2019. ويمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت، أو عبر طرق السداد الإلكتروني المختلفة التي توفرها الشركة، أيضاً يمكنك الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم 140 دليل. لمعرفة الفاتورة والسداد الإلكتروني أضغط هنـــــا.



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