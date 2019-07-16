شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية تنظم ندوات لحوكمة الشركات وتأثير التكنولوجيا على الريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، عبر مركز الغرفة الأمريكية للتنافسية في أسواق رأس المال، اليوم، الثلاثاء، ندوة حول قضايا حوكمة الشركات، ودورها فى إصلاح الشركات .
سيركز الحدث - بحسب الموقع الرسمى للغرفة بواشنطن - على مجموعة من القضايا من الشركات الاستشارية بالوكالة، ونشطاء المصالح الخاصة ومقترحات المساهمين ، والتركيز المتزايد على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة .
يشهد الندوة عدد من المهتمين بقضايا حوكمة الشركات، وأعضاء الغرفة
فى سياق أخر تنظم الغرفة، ندوة حول الطبيعة التحويلية للتكنولوجيا، وكيفية تأثيرها على الريف الأمريكي مساء اليوم.
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