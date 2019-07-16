شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية تؤكد استقرار الأسعار فى الأسواق وتوافر جميع السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق، وبكميات وفيرة، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى.

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وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية لـ ”الخليج 365”، أن أسعار السلع لم تتأثر في الوقت الحالي، نظرا لوفرة الإنتاج في السلع المختلفة، مشيرا إلى أن عدد من السلع شهدت انخفاضا فى الأسعار ، ومنها الأرز لنسب وصلت إلى 20%.