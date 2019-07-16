شكرا لقرائتكم 16 مليون دينار تراجع في قيمة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 18:43

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعه لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أنهى جلسة اليوم على خسارة 0.20 في المئة تعادل 3.11 نقطة، هبوطا الى 1533.97 نقطة في مقابل 1537.08 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.71 في المئة، في المقابل واصل مؤشر البحرين الاسلامي ارتفاعه لليوم الثاني كاسبا 0.02 في المئة ما يعادل 0.19 نقطة الى 762.79 مقابل 762.60 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 7.33 في المئة.



Advertisements

وحققت بورصة البحرين ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.24 مليون سهم في مقابل 3.1 مليون اليوم السابق بنسبة 4.4 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 698 ألف دينار في مقابل 645 ألف اليوم السابق بنسبة 8.3 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 86 صفقة بارتفاع 21 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.64 بليون دينار بخسارة 16.2 مليون نسبتها 0.17 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 17 شركة، ارتفعت شركتان، وهبطت 10 شركات أخرى، واستقرت 11 شركة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 425 ألف دينار بحريني، شكلت 61 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.62 مليون سهم، نفذت من خلال 34 صفقة.

وحل سهم الأهلي المتحد في صدارة الاسهم بقيمة متداولة 286 ألف دينار، شكلت 41 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 801 ألف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 71 ألف دينار نسبتها 10 في المئة، من تداول 771 ألف سهم.