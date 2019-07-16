شكرا لقرائتكم السوق الاول أكبر الخاسرين في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 15:06

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) تراجعا في الكمية المتداولة بلغ 16 في المئة الى 201 مليون سهم في مقابل 238 مليونا، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة 4.1 في المئة الى 7396 صفقة في مقابل 7712 صفقة، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 15 في المئة الى 44 مليون دينار في مقابل 39 مليونا لليوم السابق.



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صاحب ذلك تسجيل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة 0.86 في المئة الى 6724 نقطة في مقابل 6783 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.50 في المئة تعادل 31 نقطة الى 6102 نقطة في مقابل 6133 نقطة لليوم السابق، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.54 في المئة الى 4879 نقطة.

وجاء سهم هيومن سوفت في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.75 في المئة، وصولاً إلى 3.240 فلس، من تداول 181 ألف سهم، قيمتها 580 ألف دينار.

وسجل سهم بنك بوبيان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.68 في المئة، هبوطا إلى 580 فلس، من تداول 849 ألف سهم، قيمتها 500 ألف دينار، نُفذت من خلال 211 صفقة.

وحقق سهم بيتك أكبر سيولة متداولة بلغت 9.1 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.27 في المئة الى 779 فلسا، من تداول 11.6 مليون سهم، تلاه سهم وطني بسيولة 5.2 مليون دينار.