شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المشتركين في التليفون الأرضى بنسبة كبيرة، وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث رصد آخر تقرير وصول حجم الاشتراكات به، لنحو 8.36 مليون اشتراك حتى فبراير 2019، مقابل 6.61 مليون اشتراك، في فبراير 2018 ، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع عدد مشتركى الإنترنت الثابت، والذى يشترط وجود خط أرضى، واستثمارات ضخمة تنفذها الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية للاتصالات.

وتعمل الشركة المصرية للاتصالات، على رفع كفاءة الخطوط وتطوير خدمات الإنترنت عبر مد كابلات الألياف الضوئية، بديلا عن النحاس، وفي وقت سابق رقعت سرعات الإنترنت بنحو 3 أضعاف، وتواجه تحديات بالقضاء على قوائم الانتظار.

وتقدم خدمات التليفون الأرضى عبر الشركة المصرية للاتصالات، واتصالات مصر ،حيث أعلنت الأخيرة في ديسمبر الماضي عن تقديم الخدمة لأول بعد بمصر حيث كانت تنفرد المصرية للاتصالات بتقديمها منذ 165 عام منذ تاريخ إنشائها.

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وجاء ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى وسط تراجع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول، الذي شهد انخفاض وصل إلى 7 ملايين خط، بسبب حظر بيع الخطوط خارج المنافذ الرسمية لشركات المحمول و فرض رسم تنمية على الخطوط الجديدة، إلى أن حجم الاشتراكات مازال كبير للغاية ويصل إلى 92 مليون.