شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وزارة قطاع الأعمال تعيد النظر فى عرض روسى لتطوير شركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن عرض شركة ميت بروم الروسية لتطوير شركة الحديد والصلب عاد إلى الصورة مجددا، وما يزال محل دراسة.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365"، أن العرض الروسى يتضمن تطوير الشركة لرفع قدرتها الإنتاجية، كما يتضمن تقديم تمويل لا يقل عن 120 مليون يورو، للمرحلة الاولى من عملية التطوير، ثم فتح الباب للشراكة مع عدد من الشركات الخاصة لاستكمال بقية المراحل.

وكانت القابضة المعدنية ذكرت فى وقت سابق، أن العرض الروسى تم رفضه، لمخالفة الشروط العامة لمناقصة ، فى حين قال مسؤل بشركة ميت بروم لـ" الخليج 365" ،إنه لم يتم مناقشة الشركة الروسية فى أسباب رفض العرض أو إضافة مقترحات عليه.

جدير بالذكر، أن شركة الحديد والصلب تعانى من نقص فحم الكوك، مما أدى لعمل الافران بـ10% فقط من طاقتها، وعدم تحقيق الشركة للمستهدف من الإنتاج بالرغم من امكانية تحقيق ذلك فى حالة توفر الخام.