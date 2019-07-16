شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية حصدت 24% من إجمإلى السياحة بالشرق الأوسط فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز المعلومات والأبحاث السياحية السعودى "ماس"، أن حصة المملكة من السياحة فى الشرق الأوسط، بلغت 24%، تليها الإمارات بمعدل 22%، لعام 2018، حيث شهدت المملكة 20 مليون زائر، خلال عام 2018.
وأشارت الاحصائيات، إلى أنه من بين 85 مليون سائح فى الشرق الأوسط، بلغت حصة السعودية 20 مليونا، فى حين بلغ الإنفاق على السياحة المحلية 62.844 مليار ريال فى عام 2018، مقارنة ب47.902 مليار ريال فى 2017.
ووفرت السياحة فى المملكة 6 فرص تنموية، منها دعم قطاع ألفعاليات والمناسبات، وإثراء الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود المملكة، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب شركات عالمية فى السوق السعودي، وتمكين شباب الوطن.
وانجزت المملكة فى مجال الأنشطة الترفيهية وألفعاليات خلال 2018، 547 فعالية أنجزتها هيئة الترفيه، جذبت 20.39 مليون زائر للفعاليات.
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