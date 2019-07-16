شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.327 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.325 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.34 درهم كمستوى اول ثم 0.37 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.32 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.32 وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد