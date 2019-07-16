شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.75 درهم، وهو نفس مستوى الفتح، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، والذي يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.83 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.78 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد