شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه هدفه فالسعري عند 1.65 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 1.73 درهم امس الاثنين، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في شهرين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 1.80 درهم كمستوى اول ثم 2 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.69 وبين مستوى المقاومة هو 1.77 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد