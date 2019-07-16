شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.661 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 0.68 درهم، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.62 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.65 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.67 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط