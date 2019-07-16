شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.91 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعكس ارتفاع التشاؤم لدى التداولين خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1.85 درهم كمستوى اول ثم 1.72 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط