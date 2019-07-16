شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 4.20 درهم، حيث يواجه متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يشهد السهم عنده عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3.90 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.08 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط