شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.981 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 1 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ استمرار الميل الإيجابي، لذلك نتوقع ان يصل السهم لمستوى المقاومة 1.12 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز المؤشر لمستوى 1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.98 وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد