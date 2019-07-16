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شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.981 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 1 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ استمرار الميل الإيجابي، لذلك نتوقع ان يصل السهم لمستوى المقاومة 1.12 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز المؤشر لمستوى 1 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.98 وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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