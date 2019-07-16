شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 8.70 درهم، فقد فشل السهم في تجاوزه هذا المستوى، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 8.52 درهم، فل ظل ظهور أداء سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يبدا السهم عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 8.20 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.70 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط