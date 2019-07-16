شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الحظر عن تصديره.. مصر تصدر 485 ألف طن بصل فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى محصول البصل، مجددا بعد رفع حظر تصديره من عدة دول، وهو ما دفع الجهات المختصة لوضع معايير وشروط لتصدير البصل، لضمان خلوه من متبقيات المبيدات، والتالى استمرار زراعته دون تقليص المساحات المخصصة لذلك.

وكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات البصل ارتفعت لنحو 485 ألف طن ، بقيمة 161مليون دولار خلال 9 أشهر، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019.

وقال المجلسـ إن صادرات البصل تمثل نحو 13% من حجم الصادرات الكلية، خلال نفس الفترة ،وتمثل نحو 9% من قيمة الصادرات، كما شدد المجلس على المزارعين الالتزام بالمعايير الموضوعة للصادرات .

ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لزيادة الصادرات وفق استراتيجية الحكومة، لزيادتها خلال الخمس سنوات المقبلة .