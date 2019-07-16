شكرا لقرائتكم خبر عن «أملاك» تقترب من إعادة هيكلة ديون بـ 4.4 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر قولها إن «أملاك للتمويل» تقترب من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون للمرة الثانية. وأوضحت أن الشركة طلبت من دائنيها إعادة جدولة سداد 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) من القروض والتي تستحق في الأصل في عام 2026، مضيفة أن معظم المقرضين وافقوا على الشروط الجديدة لكن لم يتم حتى الآن التوقيع على الشروط النهائية. (بلومبيرج)

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