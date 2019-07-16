العراق يبيع خام البصرة تحميل أغسطس بعلاوات أعلى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر تجارية أمس الاثنين إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» باعت شحنتين من خام البصرة تحميل أغسطس/‏آب بعلاوات أعلى عن طريق عطاءات.

وأوضحوا أن شل اشترت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة أعلى بقليل فحسب من دولار واحد للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام في حين اشترت بترو دايموند مليون برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة تقترب من دولارين للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي.

وأضافت المصادر أن الشحنات بيعت دون وجهة محددة لكن من المرجح أن تذهب إلى أوروبا حيث أسعار البيع الرسمية أقل نسبياً.

من جهة أخرى، أبلغ مسؤولان نفطيان رويترز أمس الاثنين بأن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغت 3.42 مليون برميل يومياً منذ بداية يوليو تموز. (رويترز)