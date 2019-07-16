سوق أبوظبي العالمي يطرح «الحوكمة للمستشارين الآليين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي ، عن نشر إطار العمل التنظيمي لمديري الاستثمار الرقميين، أو ما يعرف بالمستشارين الآليين. ويقدم مديرو الاستثمار الرقميون خدماتهم بالاعتماد على أدوات وتقنيات قائمة على خوارزميات تتيح لهم التفاعل مع العملاء الضليعين بالتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة للعملاء بصورة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. ويمكن لمديري الاستثمار الرقميين تأدية دور بالغ الأهمية في تعزيز خواص الشمولية المالية وتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين. وفي إطار مساعيها لدعم القطاع، قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية بإعداد دليل توجيهي لتوضيح سبل تطبيق إطارها التنظيمي على هذه الشركات ودور المستشارين الآليين في تحسين كفاءة هذه الخدمات.وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يعتبر المستشارون الآليون تقنية مالية قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتحمل إمكانيات كبيرة لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».

ويتناول الدليل الإرشادي المجالات التالية:

1) التصاريح التنظيمية المطلوبة لتقديم خدمات الاستثمارات الرقمية .

2) كيفية تطبيق سلطة تنظيم الخدمات المالية لمعايير التصريح في المجالات الرئيسية لحوكمة التكنولوجيا والملاءمة والإفصاح.

وتمت صياغة متطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال حوكمة الخوارزميات، بشكل وثيق. ويشمل :

* الإشراف البشري على جوانب التصميم والأداء والأمن في نموذج الخوارزمية.

* ضمان عدم تأثر نموذج الخوارزمية بالتحيزات السلوكية.

* اتخاذ الاحترازات اللازمة لحماية نزاهة النموذج.

* ضمان إمكانية تفسير وتتبع وقابلية تكرار النتائج الصادرة عن النموذج.