الأسهم تتمسك بـ«الأخضر».. والسيولة «عقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل قطاع العقار دعمه للأسهم المحلية، من خلال استقطابه أكثر من 35% من سيولة الأسواق في جلسة أمس، وسط مستويات سعرية مغرية، على وقع المشاريع التطويرية الجديدة، والتفاؤل بنتائج فصلية إيجابية للقطاع.

أظهر تحليل ال ”الخليج 365” اليومي، تركيز الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على سهم «الدار العقارية» بشكل رئيسي، إلى جانب «دبي للاستثمار»، و«ديار»، و «أبوظبي الأول»، و«جي إف إتش»، و«دبي الإسلامي»، وغيرها من الأسهم.

وسجلت الأسواق سيولة بقيمة 340 مليون درهم، منها 214 مليون درهم في دبي، و126.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 246.5 مليون سهم، توزعت بواقع 205.5 مليون سهم في دبي، و44 مليون سهم في أبوظبي، وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 2715.7 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والبنوك والاتصالات.

وواصل قطاع العقار بدوره حصد المكاسب بنسبة 0.73% معززاً بارتفاعات «إعمار العقارية» بنسبة 1.67%، و«الاتحاد العقارية» 2.03%، و «أرابتك» 2.98%، و«داماك» 0.11%، و«ديار» 2.51%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.26% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 3.1%، و«سوق دبي المالي» 0.28%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.15% مع ارتفاع سهم دبي الإسلامي 0.2%، و «الإمارات دبي الوطني» 0.44%.

وعلى العكس، انخفض قطاع النقل 1.16% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.93%، و«أرامكس» 1.19%، و«الخليج للملاحة» 2.32%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28% إلى مستوى 5041.94 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والخدمات.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.43% بفعل انخفاض «أبوظبي الأول» 0.27%، و«التجاري» 1.16%، و«الإسلامي» 1.27%. كما نزل قطاع الاتصالات 0.36% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتماسك قطاع العقار مع استقرار سهم «الدار»، وتراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.46%، وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.14% مع نزول سهم «إشراق» 0.48%، و«الواحة كابيتال» 0.91%، وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة 1.51% مع انتعاش «دانة غاز» 1.26%، و«طاقة» 7.64%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 33.8 مليون درهم، مغلقاً عند 5.11 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 25.16 مليون درهم، ليغلق عند 4.88 درهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» مستقطباً 24 مليون درهم، وأغلق عند 1.33 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 30 مليون درهم، مغلقاً عند 14.82 درهم، تلاه سهم «الدار» بسيولة بقيمة 20.15 مليون درهم، مستقراً عند 2.13 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات قيمتها 18 مليون درهم، مغلقاً عند 8.52 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، سهم «دبي للاستثمار»، وارتفع بنسبة 3.1% عند 1.33 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «بنك دبي التجاري» التراجع الأكثر بنسبة 3.6% ليغلق عند 3.75 درهم. وسجل سهم «الإمارات للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 11.43% وأغلق عند 7.8 درهم، وفي المقابل، جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «أم القيوين للاستثمارات العامة»، بتراجعه 10% مغلقاً عند 0.86 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب، والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 19 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.84 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.15 مليون درهم محصلة شراء الاجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 19 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.57 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و13.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 26.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 13 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و 13.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 26.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.3 مليون محصلة بيع في دبي، و13 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.