الأسهم العالمية تقتفي أثر أضعف نمو صيني في عقود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت مؤشرات الأسهم العالمية تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، داخل المنطقة الخضراء، رغم ضغوط بيانات النمو الضعيفة لعدد من الاقتصادات الكبرى، وترقب نتائج الشركات، وفي ظل ذلك ارتفعت الأسواق الآسيوية والأوروبية، فيما تأجرحت المؤشرات الأمريكية؛ لكنها ظلت في نطاقات ضيقة.

بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تداولات، أمس، بمستويات قياسية مرتفعة في ظل بداية قوية لموسم نتائج الربع الثاني من العام؛ حيث فاقت نتائج سيتي جروب، ثالث أكبر بنك أمريكي، التوقعات، غير أن المؤشرات ارتدت لتستقر خلال الجلسة بهوامش طفيفة، بضغوط من ترقب المستثمرين لأرباح بنوك وشركات كبرى أخرى، إضافة إلى بيانات نمو ضعيفة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.66 نقطة، بما يعادل 0.12% إلى 27364.69 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.03 نقطة أو 0.13% إلى 3017.80 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 19.04 نقطة أو 0.23% إلى 8263.18 نقطة، قبل أن ترتد المؤشرات الثلاثة لتتأرجح بين ارتفاعات طفيفة، وانخفاضات هامشية.

وأظهرت بيانات، أمس، تباطؤ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في 27 عاماً خلال الربع الثاني، ورأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يضغط على بكين؛ لإتمام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وفي تغريدة على «تويتر» قال ترامب، أمس، إن التعريفات الجمركية الأمريكية لها تأثيرها الكبير على الشركات الراغبة في مغادرة الصين إلى دول لا تطبق تعريفات جمركية، وأضاف: «آلاف الشركات تغادر الصين ولهذا السبب ترغب بكين في إتمام اتفاق تجاري معنا، وأمل ألا يتم خرق الاتفاق الأصلي الذي حدث أولاً».

وتابع: «وفي الوقت نفسه نحن نتسلم مليارات الدولارات من التعريفات الصينية كما أن هناك المزيد من الأموال ربما تأتي في المستقبل».

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، مقتدية بمكاسب الأسواق الآسيوية؛ بفضل بيانات مشجعة لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة الصينية، مما هدأ المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وبعد أن قطع موجة صعود لمدة دامت خمسة أسابيع ليختم الأسبوع الماضي منخفضاً 0.8%، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وتفوقت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة، وصعدت 0.7% وسط مكاسب واسعة النطاق؛ بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير، إن حكومة الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات؛ كي تعاود البيع إلى شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي في غضون أسبوعين، وصعدت أسهم شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون ومنافستيها ايه.اس.ام واس.تي مايكرو-إلكترونيكس بين 0.9 و1.5%.

وفي آسيا، تمكنت مؤشرات الأسهم الصينية من التعافي؛ بعد الهبوط في التداولات المبكرة لتنهي جلسة، أمس الاثنين، داخل النطاق الأخضر، بعد إعلان بيانات النمو الاقتصادي في البلاد بالربع الثاني.

وارتفع مؤشر «شنجهاي» المركب بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2942.2 نقطة، كما زاد مؤشر «سي.إي.آي 300» للأسهم الصينية بأكثر من 0.4% ليسجل 3824.2 نقطة. (وكالات)