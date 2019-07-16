إقامات مجانية من «الاتحاد للعطلات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت الاتحاد للعطلات حملة توفر لضيوفها الحصول على قسائم مجانية للإقامات الفندقية في دولة الإمارات عند حجز أي من باقات العطلات خلال الشهر الجاري وحتى 10 أغسطس /آب المقبل.

في إطار الحملة، سيحصل الضيوف على قسيمة بقيمة 500 درهم عن كل حجز لباقة عطلات بقيمة 10,000 درهم (شاملةً رحلات الطيران والإقامة الفندقية والأنشطة الترفيهية والجولات السياحية في الوجهات المختارة). ويمكن استخدام قسائم الإقامة الفندقية المجانية للعطلات القصيرة في دولة الإمارات حتى ديسمبر من العام الحالي.

تشمل الباقات التي توفرها «الاتحاد للعطلات» كبرى الوجهات الرائجة لدى المسافرين خلال الصيف، وفي مقدمتها وجهات لندن، وميونيخ، وبانكوك، وكوالالمبور، وهونج كونج، والمالديف، وسيشل.