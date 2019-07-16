«تنظيم الاتصالات»: ارتفاع جودة خدمات الصوت للهاتف المتحرك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

كشفت نتائج التقرير السنوي لجودة خدمات الهاتف الثابت والمتحرك في الدولة، الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات -إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا 2018، عن ارتفاع واضح وتحسن في جميع المعايير المتعلقة بجودة خدمات الصوت للهاتف المتحرك، خلال الربع الأول والثاني والثالث للمرخصين، كما شهدت خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت تحسناً واضحاً في الشبكة عن نفس العام، مقارنة بعام 2017.

وصلت نسبة توافر الشبكة في اتصالات بنهاية 2018 إلى 99.600 % مقارنة ب 99.400 يناير 2018، فيما بلغت النسبة في «دو» 99.400% بناية العام نفسه مقارنة ب 98.600% خلال يناير 2018.

وبلغت نسبة توافر شبكات المقاسم في اتصالات 100% بنهاية العام، فيما بلغت 99.800% ل «دو».

وفيما يتعلق بنجاح اتمام مكالمات الهاتف المتحرك ل«الجيل الثاني والثالث» في اتصالات 99.80%، مقارنة ب 99.60 ل«دو»، فيما بلغت نسبة نجاح انشاء المكالمات ل «الجيل الثاني والثالث» 100% ل«اتصالات» و 99.800% ل «دو».

واستندت «الهيئة» في التقارير على جودة الخدمات لشبكة الهاتف المتحرك والثابت، التي تم استلامها من قبل الشركات المرخص لهم «اتصالات» و «دو» خلال الربع 1، 2 ،3 و 4 من عام 2018.، فيما يتم قياس هذه المؤشرات بمعدل المتوسط شهريا، والتي تشمل أكبر عدد ممكن من التمثيل الإحصائي لحالة الشبكة.

وشملت مؤشرات أداء جودة خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت: توافر الشبكة في المقاسم ونسبة فعالية الشبكة وفي خدمات الصوت للهاتف المتحرك: بالنسبة لتوافر الشبكة: شبكات المقاسم والراديو ونسبة نجاح إتمام وانقطاع ونجاح المكالمات.