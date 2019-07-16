وزراء مالية «السبع» يناقشون غداً الضرائب على شركات الإنترنت و«ليبرا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي وزراء المالية من دول مجموعة السبع غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، قرب باريس وسط توتر فرنسي أمريكي حول مسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى، وكذلك لبحث مشروع فيسبوك لإطلاق عملته الافتراضية «ليبرا».

وأوضح مصدر فرنسي أن الهدف الرسمي للاجتماع الذي يعقده وزراء المالية في شانتيي إلى شمال باريس تحت عنوان «جعل الرأسمالية أكثر عدلاً»، هو «فتح الطريق بين الدول السبع الأقوى اقتصادياً في العالم في اتجاه الحد من التباين وتحقيق العدالة الضريبية».

غير أن هذا الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء الدول السبع المقرر عقدها في بياريتز بجنوب غرب فرنسا في نهاية آب/‏‏أغسطس، سيتيح لحلفاء الولايات المتحدة أن يبحثوا في الكواليس مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، ومسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت.

وبعد أسبوع على فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول الضريبة التي أقرتها فرنسا على عمالقة الإنترنت، يعقد وزير المال الفرنسي برونو لومير، اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وسيغتنم لومير هذه الفرصة ليذكر نظيره الأمريكي بأن فرنسا تعهدت بإلغاء هذه الضريبة عند إقرار اتفاق دولي حول الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حددت مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.

وإن كانت المصادر الفرنسية تشدد على العلاقات «الجيدة جداً والمنتظمة للغاية» بين الوزيرين، فإن مصدراً في وزارة المالية أفاد بأن لومير سيؤكد لمنتوتشين، أن فرنسا «ستستمر في اتخاذ قراراتها سيادياً بشأن النظام الضريبي للدولة الفرنسية». (أ ف ب)