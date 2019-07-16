«اقتصاديتا الشارقة وعجمان» تبحثان رفع القدرة التنافسية

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استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين، إضافةً إلى تبادل الخبرات في مجال الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية.
وقد اطلع وفد «اقتصادية الشارقة» على أحدث المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية في عجمان، وأبرز الآليات المتبعة لدى «اقتصادية عجمان» في تقديم خدمات التراخيص الاقتصادية والتصاريح التجارية، كما تعرف الوفد على أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة وأبرز الفرص المتاحة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب ذلك استعرض مسؤولو الدائرة الآليات المتبعة لرفع القدرة التنافسية للمصدّرين والمنشآت الصناعية، حيث تأتي هذه الزيارة في ظل التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة.
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