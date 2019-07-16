«غرفة رأس الخيمة» تبحث تحويل العلاقات إلى شراكة مع سنغافورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

بحث محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة» مع لو بيت شين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة بدبي، مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين، بالإضافة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تسهم في زيادة مستوى التعاون الاستثماري بين رأس الخيمة وسنغافورة.

حضر الاجتماع يوسف اسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، عضو مجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة»، وعارفة الفلاحي، وعائشة القطامي، عضوتا مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب مدير عام الغرفة.

وأكد محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة»، أن الإمارة تسعى إلى تحويل علاقات التعاون الاقتصادي مع سنغافورة إلى شراكة اقتصادية يسهم فيها كلا الطرفين بدور أكبر في التنمية الاقتصادية، حيث تتوفر الخبرات والمقومات لدى الجانبين في قطاعات مختلفة وخاصة في التنمية السياحية والرعاية الصحية والإنشاءات وفي الصناعات المتقدمة بصورة خاصة، كما أن رأس الخيمة تركز على تطوير القطاع الصناعي وبالتالي يمكن لسنغافورة أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.

وأشار النعيمي خلال اللقاء إلى أن نتائج رأس الخيمة على كافة المستويات الاقتصادية تضاعفت خلال ال 10 أعوام الماضية، ما يعد دليلاً واضحاً على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة ولي عهده، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ما أسهم في قفزة نوعية للإمارة على الجدول الاقتصادي العالمي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «غرفة رأس الخيمة» أن المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها القيادة الرشيدة بالدولة، ومنها حرية التملك ل 122 نشاطا اقتصاديا تعد من مسرعات الأعمال التي ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد على المديين القصير والطويل، كما تعد فرصة للشركات الدولية لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تواجدها في الدولة.ودعا النعيمي، القنصل السنغافوري إلى المشاركة في كل من المعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمؤتمر العربي للاستثمار في الأمن الغذائي في رأس الخيمة خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين.