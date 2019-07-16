«سكاي سكانر»: أبوظبي ضمن أفضل 5 وجهات سياحة ثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختار موقع «سكاي سكانر» السياحي العالمي أبوظبي بين قائمته لأفضل 5 مدن ثقافية على مستوى العالم، بجانب كل من فلورنسا الإيطالية ومكسيكو سيتي وأوستن الأمريكية وكيوتو اليابانية، حيث أشار الموقع إلى أن العاصمة واحدة من أكثر الوجهات الثقافية إثارة في المنطقة والعالم، وتضم عدداً من المعالم البارزة مثل جامع الشيخ زايد ومتحف اللوفر أبوظبي وغيرهما.

وأضاف الموقع أن متحف اللوفر يضم في جنباته نحو 700 قطعة فنية، وهو أول متحف عربي يتخطى حدود المحلية بشهرته العالمية، كونه أول نسخة من المتحف الفرنسي خارج فرنسا. ودعا الموقع السياح إلى زيارة المدينة والاستمتاع بأجوائها الصيفية بأسعار معقولة، كونها تتميز بتنوع كبير من حيث أماكن الإقامة والمطاعم والمراكز التجارية وسهولة التنقل فيها.