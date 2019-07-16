«جمارك دبي» تطلق نظام «الإحصاء الإلكتروني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «جمارك دبي» نظامها الذكي الجديد للإحصاء الإلكتروني الذي طورته الدائرة ضمن جهودها الشاملة لتطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية الذكية بمواكبة التقدم السريع لدولة الإمارات لتحقيق الصدارة العالمية والمشاركة الفاعلة في قيادة الثورة الصناعية الرابعة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

قام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بإطلاق نظام الإحصاء الإلكتروني في حفل أقيم بمقر الدائرة بحضور عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وحضر الحفل من جمارك دبي المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية.

وقال أحمد محبوب مصبح في كلمة افتتح بها حفل الإطلاق: «مما لا شك فيه أن المعلومات شعار الاقتصاد العالمي ومعيار التفوق والقوة، فمن يملكها ويحسن استغلالها يملك العالم ويسيطر على زمام الأمور، كما أن استراتيجيات الإدارة والقيادة والقرارات الصائبة تحتاج إلى المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف وبأيسر الطرق، وتعتبر دبي ودولة الإمارات بشكل عام من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، حيث تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة، ويسهم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا المعدل خلال الفترة القادمة».

وأوضح أن الدائرة قامت بتطوير هذا النظام الذكي داخلياً بالأفكار والابتكارات المتميزة لموظفي وخبراء جمارك دبي لتقدم نموذجاً جديداً للابتكار الجمركي يعزز موقع الدائرة الرائد عالمياً في تطوير العمل الجمركي، ويساهم بفعالية في دعم شفافية مؤشرات الأداء الاقتصادي في الدولة لترسيخ ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد الوطني وبتنوع مصادر النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد: «أن جمارك دبي تحرص على تطوير التقنية المستخدمة في إعداد إحصائيات التجارة الخارجية، نظراً للأهمية التي تكتسبها هذه الإحصائيات كمؤشر أساسي من مؤشرات الأداء الاقتصادي في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات عموماً، وتعد إحصائيات وبيانات التجارة الخارجية أحد الأسس الرئيسية، التي ينطلق منها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية لتأسيس أعمالهم وزيادة استثماراتهم في الدولة، مستفيدين من تطور قدراتنا التجارية على المستوى الدولي للانطلاق من المناطق الحرة والأسواق المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يدفعنا لتطوير نظامنا الإلكتروني للإحصاء لتعزيز فرص الاستثمار الجديدة ودعم قدرة المستثمرين على الاستفادة من المناطق الحرة في الدولة، استناداً إلى قاعدة بيانات إحصائية متطورة للتجارة الخارجية، توضح مدى التوسع والنمو في أسواق إعادة التصدير بتجارة دبي الخارجية وتظهر مدى النجاح الذي حققناه في تطوير التجارة بفضل التوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة، حيث تواكب جهودنا للتطوير استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 وتقدمها لتنفيذ مشروع خط دبي للحرير».

وأضاف: «يسهم التطور المتصاعد لأنظمتنا الإلكترونية المستخدمة في أعداد الإحصائيات التجارية والجمركية في تقديم صورة واضحة عن أداء الاقتصاد الوطني وبمعلومات موثوقة عالية الدقة تغطي كافة المعطيات والمؤشرات في تطور تجارة دبي الخارجية والتي تمثل نحو 80% من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حيث يبلغ عدد دول العالم التي تتعامل معها دبي تجارياً 235 دولة، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2018 نحو 1.3 تريليون درهم ليصل إجمالي قيمة تجارة الخارجية منذ العام 2000 وحتى العام 2018 إلى نحو 15.541 تريليون درهم، وحققت الإمارة نمواً قوياً في تجارتها الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل قيمتها إلى نحو 339 مليار درهم، مسجلة نمواً نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام.