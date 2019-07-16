الأسواق الناشئة محط تركيز رئيسي للسنوات المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع تركيزه على تحقيق نمو على المدى الطويل، واصل الفريق العقاري لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» إدارة محفظته وتوجيه أنشطته بطرق شتى للتعرف إلى اتجاهات النمو المستقبلية للقطاع. وشمل ذلك بيع بعض الأصول لإفساح المجال أمام استثمارات جديدة في الأسواق الناشئة أو الأسواق التي تشهد نمواً في الطلب العالمي.

وظهر نجاح هذا النهج في عام 2018، حيث حققت الاستثمارات الجديدة معدل عائد داخلي على الأسهم بأكثر من 10%.

كما تم إحراز تقدم ملموس في العديد من مشاريع التطوير التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، بما في ذلك مشروع «تيريتوريا أوبيكويندو» متعدد الاستخدامات في تشيلي، والذي يمتلك فيه 80%.

وفي آسيا تم الانتهاء من تطوير حي بايا ليبار متعدد الاستخدامات في أواخر عام 2018. ومن جهة أخرى استكملت أعمال التشييد والبناء في برج «وان ميوزيوم بليس» للمكاتب والمكون من 60 طابقاً في وسط شنجهاي العام الماضي، وتم تأجير أكثر من 50% من مكاتبه بحلول نهاية 2018.

وفي قطاع الضيافة، افتتح فندق «فورسيزونز» المكون من 29 طابقاً في ساو باولو بالبرازيل أبوابه في أكتوبر/تشرين الأول، بعد عملية بناء استغرقت 3 سنوات. ويضم الفندق 258 غرفة و85 وحدة سكنية خاصة.

وواصل فريق العقارات أيضاً البحث عن فرص في الأسواق الناشئة، حيث بقيت الصين على وجه الخصوص محوراً رئيسياً، حيث زادت نسبة تعرف جهاز أبوظبي للاستثمار إلى السوق العقاري الصيني بمقدار الثلث على مدار العامين الماضيين وحدهما.

وستبقى الأسواق الناشئة محط تركيز رئيسي في السنوات المقبلة بالنسبة لجهاز أبوظبي للاستثمار، خاصة الصين والهند وأمريكا اللاتينية، حيث سيكون التوسع الحضري هو الدافع وراء النمو هناك مع نمو الطبقة الوسطى وزيادة الاستهلاك.

ويتوقع جهاز أبوظبي للاستثمار أن يبقى الطلب في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة قوياً على الأصول الصناعية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، مع استمرار زيادة حصة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة، ما يستدعي بناء مستودعات أكبر وأكثر تفوقاً من الناحية التكنولوجية وإيجاد حلول أكثر فعالية في معالجة وتسليم البضائع.

سوق المكاتب

وفي سوق المكاتب، من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في تحديد ماهية أماكن العمل في المستقبل، حيث إن بيئة العمل المشتركة تتطلب مساحات عمل ومعدلات إيجار أكثر مرونة، بالإضافة إلى المزيد من المباني المتقدمة تكنولوجياً والتي يمكن أن تتكيف مع تقلص القوى العاملة أو تغييرها. وفي قطاع الضيافة، تدفع العوامل الديموجرافية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين إلى زيادة الإنفاق على السياحة والسفر. وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع البيع بالتجزئة بعضاً من أعظم التحديات في السنوات المقبلة، حيث يهاجر المستهلكون بشكل متزايد إلى التسوّق عبر الإنترنت.

Advertisements

الاستثمارات البديلة

تتمثل مهمة قسم الاستثمارات البديلة في تنويع وتعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر في محفظة جهاز أبوظبي للاستثمار الشاملة، وذلك من خلال الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار لصناديق التحوط. وفي هذا السياق لم تف الإدارة بمهمتها فحسب، بل تفوقت على معاييرها.

وكما كان الحال منذ عام 2015، حققت استراتيجيات القيمة النسبية نجاحاً في عام 2018، حيث استمرت العلاقة بين أسعار الأصول في التراجع بعد سنوات من التيسير الكمي. وقد أتاح هذا الاتجاه للمديرين تحقيق أداء متسق من خلال الاستفادة من الفروق العادلة بين الأدوات المالية المختلفة.

أدوات الدخل الثابت

بعد الهدوء النسبي في عام 2017، واجه مستثمرو الدخل الثابت كوكبة أكثر تعقيداً من العوامل التي يجب إدارتها في عام 2018، وأبرزها تطبيع السياسات النقدية، بعد عقد من السياسات النقدية المرنة جداً.

وأثر الانخفاض التدريجي في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الزيادة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، على الأسواق طوال عام 2018. كما أدى عدم اليقين السياسي في أوروبا والمملكة المتحدة وكذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى عدم استقرار العديد من الأسواق خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، أحرز قسم إدارة أدوات الدخل الثابت والخزانة تقدماً ملموساً في عام 2018، للتحضير لإطلاق محفظة فردية والتي ستندمج فيها جميع المحافظ الحالية. ويوفر هذا الأمر إطاراً ستتمكن من خلاله الإدارة من إدارة جميع أصولها بفاعلية عبر قطاعات السوق.

وخلال عام 2019، وكجزء من انتقالها نحو الإدارة الأكثر نشاطاً، يخطط القسم لإضافة المزيد من المناصب الجديدة، معظمها ضمن وظائف الاستثمار والبحث.