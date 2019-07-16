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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل قيادة نشاط الاستثمار في الشركات الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تواصل الإمارات الاستحواذ على أكبر نشاط الشركات الناشئة على مستوى المنطقة، وفيما شهدت أكثر من ربع النشاط من حيث عدد الصفقات خلال النصف الأول، إلا أن الأهم يبقى الحدث الأبرز الذي أعاد صياغة مستقبل الشركات الناشئة على مستوى المنطقة وهو أكبر عملية تخارج في تاريخ المنطقة مع استحواذ «أوبر» العالمية على شركة «كريم». ووفقاً لتقرير منصة «ماجنيت»، حول تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنصف الأول، فقد تم تسجيل رقم قياسي من التعاملات والصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فقد ارتفع إجمالي التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة بنسبة 66٪ عن النصف الأول 2018.
وشهد النصف الأول 238 استثمارًا بقيمة 471 مليون دولار في تمويل الشركات الناشئة بالمنطقة، كما حقق عدد الصفقات مستوى قياسيًا، مسجلًا زيادة 28%. وحافظت الإمارات على مكانتها كأكثر بيئات الشركات الناشئة نشاطًا، باستحواذها على نسبة 26% من مجموع الصفقات و66% من إجمالي التمويل.
وقال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل: «لقد استفدنا من رؤية قادتنا الراسخة من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة ديناميكية وسن تشريعات مرنة تدعم الابتكار، ووضع سياسات جاذبة تضمن تسهيل الحصول على التأشيرة لرجال الأعمال وخبراء الأعمال، ونحن نواصل جهودنا نحو قيادة دبي لتكون منصة اختبار عالمية لأحدث التكنولوجيات المتطورة».
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