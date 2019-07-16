شكرا لقرائتكم خبر عن مناقصة مشروع الغاز الحامض في دلما 22 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شركات المقاولات التي تم ترشيحها في وقت سابق، لتقديم عروضها التجارية بحلول 22 يوليو/ تموز لمشروع الغاز الحامض في دلما، والذي تقدر قيمته بين 1.5 مليار وملياري دولار.

وذكرت «ميد» أن شركة أدنوك قسمت الأعمال في المشروع إلى قسمين يغطي القسم الأول الأعمال الهندسية وتوريد وتركيب المنصات وخطوط الأنابيب وتجهيز رؤوس الآبار. ويغطي القسم الثاني منشآت المعالجة وتنقية الغاز وإنشاء شبكة أنابيب نقله إلى حبشان. وشملت قائمة الشركات المرشحة سابقا كلاً من: ماكديرموت، لارسن أند توبرو، الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية، بتروفاك، الشركة الصينية للهندسات البترولية، سايبم، تيكنيكاس ريونيداس، تكنيب.

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