7 مشروعات تكرير وتصنيع جارى تنفيذها أهمها توسعات ميدور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل علي وزارة البترول على التوسع في عدد من مشروعات التكرير،والجارى تنفيذها حاليا من أجل سد احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية، وتلك المشروعات كالتالى .. 1_وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول. 1_وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول. 2- توسعات معمل تكرير ميدور . 3- مجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك . 3- مجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك . 4- إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول . 5- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس. 5- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس. 6- مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج . 7- وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول. 7- وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول.

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