شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تبحث التعاون مع جامبيا بمجال تطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إبريما سيلاه وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددا من القيادات التنفيذية ومسئولى شركات الاتصالات بجامبيا؛ تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة فى مجال بناء القدرات وصقل المهارات والتدريب.

وتم عقد اجتماع موسع ضم كلا من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والوفد المرافق للوزير الجامبي؛ تم خلاله استعراض رؤية كلا البلدين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات التكنولوجية.

وفى بيان صحفى اليوم الاثنين، أكدت الوزارة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن الزيارة ستشهد عددا من اللقاءات بين قيادات الوزارتين لدراسة ومناقشة أطر التعاون فى مختلف التخصصات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه أكد إبريما سيلاه اهتمام جامبيا بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مؤكدا على رغبته فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بناء القدرات خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى صقل مهارات الشباب فى إطار مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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كما شهد اللقاء الاتفاق على التعاون المشترك فى مجال الخدمات البريدية، كما وجت وزارة الاتصالات الدعوة لوزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا للمشاركة فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية (WRC) الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر المقبل والذى يعد من أهم الفعاليات الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات وتحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية فى شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية فى مجال إدارة الطيف الترددي.

حضر اللقاء من الجانب المصرى المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والمهندسة جُلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى، والمهندس محمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وبعض قيادات الوزارة.

من الجانب الجامبى حضر آمى نجى السكرتير الدائم لوزارة المعلومات والبنية التحتية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة المعلومات والبنية التحتية للاتصالات، ومسئولو هيئة تنظيم المرافق العامة، ورؤساء عدد من الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بجامبيا.

وأجرى وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا والوفد المرافق له، جولة تفقدية داخل القرية الذكية للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ومن المقرر أن تستغرق زيارة الوفد الجامبى لمصر ثلاثة أيام؛ سيتم خلالها تنظيم عدد من اللقاءات مع قيادات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، والمعهد القومى للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".