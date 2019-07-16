شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية ، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 15-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، التعاملات بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.748 مليار جنيه

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة النصر للأعمال المدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، القاهرة للخدمات التعليمية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، ابن سينا فارما، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.748 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 166.1 مليون ورقة مالية بقيمة 703.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.9 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.14% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34%، والعرب على 11.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.5 مليون جنيه، 25.3 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.3 مليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. ثروة كابيتال

قالت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة ثروة للتصكيك حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى الرخصة الأولى من نوعها في مصر لهيكلة وإصدار الصكوك.

يشار إلى أن شركة ثروة كابيتال، سجلت صافي ربح بلغ 127.87 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 55.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما تراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 483 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 604.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.