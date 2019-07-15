شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.55 مليون برميل في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر اليوم الاثنين إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد حوالي 49 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى نحو 8.55 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.21 مليون برميل يوميا في أغسطس
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بنمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.55 مليون برميل في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.