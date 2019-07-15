شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.55 مليون برميل في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن إنتاجية أعمال الحفر اليوم الاثنين إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من سبعة تكوينات صخرية رئيسية من المتوقع أن يزيد حوالي 49 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى نحو 8.55 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يكون أكبر تغير في الحوض البرمي بولايتي تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يزيد الإنتاج 34 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.21 مليون برميل يوميا في أغسطس