شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية الذى التقى الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود مايرون بريليانت ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية ،الذى التقاه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، استراتيجية الأعمال العالمية للمنظمة كما يقود أكبر فريق الشؤون الدولية في أي جمعية أعمال أمريكية ، يمثل الغرفة وأعضائها أمام الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية ومنظمات الأعمال الدولية. خلال فترة رئاسته للبرنامج الدولي ، وسعت الغرفة بشكل كبير من بصمتها العالمية مع ممثلين في بكين ، برازيليا ، تل أبيب ، اسطنبول ، ومكسيكو سيتي.

وبحسب سيرته وفق غرفة التجارة الامريكية تمتد مسؤوليات بريليانت لتشمل الإشراف الإداري على 14 مجلسًا تجاريًا ثنائيًا في دول مختلفة مثل البرازيل ومصر واليابان وكوريا وكولومبيا وكوبا والمملكة المتحدة.

وقد كان رائدًا في إجراء حوارات استراتيجية تجارية رفيعة المستوى في الغرفة مع قادة الأعمال والحكومات في المكسيك ، الصين والسعودية. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الغرفة ، تحت قيادته ، برامج إقليمية رئيسية مثل مبادرة إسرائيل التجارية ومركز إفريقيا للأعمال.

خلال حياته المهنية ، قام بريليانت بتوجيه وقيادة عدد من حملات الدعوة المهمة من أجل إقرار الكونغرس لاتفاقيات التجارة ، بما في ذلك مع أستراليا وسنغافورة وكولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية ، فضلاً عن تشريع لإقامة ملعب متكافئ للشركات الأمريكية في روسيا والصين.

Advertisements

يعمل بريليانت في مجلس المجلس الأطلسي ، والمجلس الأمريكي للأعمال الدولية ، ومركز المشاريع الدولية الخاصة. وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية واللجنة الوطنية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، ويعمل مستشارًا للتنمية الاقتصادية لحاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

كان بريليانت نائب رئيس الغرفة لآسيا ، حيث قام بتوسيع نطاق وتأثير برنامج آسيا للمنظمة. في يناير 2007 ، أطلقت مجلة واشنطن على بريليانت دورًا رئيسيًا في "من هو الذي يرشد" من القادة المؤثرين في السياسة الاقتصادية الأمريكية - الصينية.

قبل انضمامه إلى الغرفة في عام 1994 ، كان بريليانت محاميًا لدى ستيوارت وستيوارت في واشنطن العاصمة. حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة واشنطن الأمريكية وشهادة البكالوريوس في الحكومة والسياسة من جامعة ماريلاند. وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

وسبق أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 23 سبتمبر 2018 فى نيويورك خلال لقاء للشركات الأمريكية ، ويعد من الداعمين لمصر خاصة فى المجالات الاقتصادية .

جدير بالذكر أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 وصلت إلى 21.8 مليار دولار.