شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 15-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 15-7-2019.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة النصر للأعمال المدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، القاهرة للخدمات التعليمية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، ابن سينا فارما، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.748 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 166.1 مليون ورقة مالية بقيمة 703.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.9 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.14% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34%، والعرب على 11.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.5 مليون جنيه، 25.3 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.3 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%

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- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 23.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.15%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.47%

- سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 2.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.56%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 10.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 16.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 9.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%