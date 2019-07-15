شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عادل : 582 مليون دولار استثمارات القطاع العقارى فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن عادل ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن القطاع الصناعي تصدر أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر غير البترولى ، بمبلغ 1314 مليون جنيه العام المالى 20172018.

وقال محسن عادل ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" حل فى المرتبة الثانية القطاع الإنشائي الذى حقق نحو 591 مليون دولار، ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات وحقق 445 مليون دولار ،وحقق قطاع العقارات 355 مليون دولار، وفى المركز الخامس جاء القطاع التمويلي بنحو 245 مليون دولار.

وحول تدفقات الاستثمارات غير البترولية فى النصف الأول من العام المالى 2018-2019 خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2018 ، قال محسن عادل، أن القطاع العقارى حل فى المركز الأول وحقق نحو 582 مليون دولار ،ثم القطاع الصناعى حقق 470 مليون دولار، تلاه القطاع الإنشائي الذى حقق نحو 152 مليون دولار، وحقق القطاع التمويلي 125 مليون دولار، وأخيرا حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات 69 مليون دولار.

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