اي إم دي يضرب من جديد مقاومته التاريخية – تحليل – 15-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) تداولاته الصباحية بارتفاع وذلك بعد صعوده بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة المحوري والتاريخي 34.00 ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويحاول السهم في نفس الوقت تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مما يعزز من نظرتنا الإيجابية لتداولاته القادمة .
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لما سيفعله السهم مع مستوى المقاومة 34.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيدفعه للمزيد من الارتفاع مصحوباً بالزخم الإيجابي الذي سيكتسبه في حال اختراق هذا المستوى ، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 35.77 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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