الاقتصاد

آي بي إم وسط توقعات إيجابية – تحليل – 15-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) ارتفاعه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويحاول السهم في بداية تداولاته اليومية الانخفاض لتجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على مواصلة الارتفاع.

 

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 140.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.35 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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