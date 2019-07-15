- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم وسط توقعات إيجابية – تحليل – 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) ارتفاعه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويحاول السهم في بداية تداولاته اليومية الانخفاض لتجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على مواصلة الارتفاع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 140.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.35 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر آي بي إم وسط توقعات إيجابية – تحليل – 15-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.