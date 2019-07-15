شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز عند أعلى مستوياته التاريخية – تحليل – 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجل سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) لسعر قياسي جديد بجلسة الخميس الماضي عند مستوى 214.63 ، ارتد منه انخفاضاً في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مواصلة الارتفاع ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد نجح السهم بتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي في انخفاضاته الأخيرة الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 210.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد